La Roma ha comunicato a Dovbyk che è fuori dal progetto di Gasperini

vedi letture

A poco meno di quattro giorni dalla chiusura del calciomercato, Matteo Moretto e Fabrizio Romano nel loro ultimo video sul canale YouTube di quest'ultimo, hanno riportato un'indiscrezione sull'attaccante della Roma Artem Dovbyk che potrebbe scatenare una serie di conseguenze sui tavoli delle trattative in Italia e in Europa nelle prossime ore.

Secondo quanto riferito dai due esperti di mercato, infatti, la società giallorossa ha svolto una riunione interna in cui è stato stabilito che Dovbyk non fa parte del progetto di Gasperini, comunicandolo successivamente all'attaccante. Nell'anno del Mondiale, ma non solo per questo motivo, l'ex Girona ha volontà e bisogno di giocare titolare e quindi probabilmente spingerà lui stesso per trasferirsi in questi scampoli finali di calciomercato. Per lui c'è l'ipotesi Premier League come anche quella Milan che, però, dovrebbe prendere una decisione importante su Gimenez. Sullo sfondo rimane anche la possibilità Villarreal, già sfumata una volta quest'estate.