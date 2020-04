La Stampa - Milan, rossoneri su due giovani centrocampisti: Koopmeiners e Ricci

In estate, il Milan farà l'ennesima rivoluzione e punterà molto sui giovani. Per questo motivo, il club di via Aldo Rossi starebbe pensando a due centrocampisti di belle speranze per rinforzare la mediana milanista: si tratta di Teun Koopmeiners, capitano dell'Under 21 olandese e dell'Az Alkmaar, e del 18enne Samuele Ricci dell'Empoli. A riferirlo è stamattina La Stampa.