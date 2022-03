Laudisa: "A breve incontro Milan-Sassuolo: rossoneri su Berardi e Scamacca"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Carlo Laudisa, giornalista della Gazzetta dello Sport, intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, ha parlato così del mercato del Milan in attacco: "Origi non è l'unico obiettivo del Milan per l'attacco, attenzione anche a Gianluca Scamacca del Sassuolo. C'è un appuntamento in programma a breve tra il Milan e il Sassuolo. Sul taccuino di Maldini e Massara ci sono due nomi: uno è appunto quello di Scamacca, che piace anche all'Inter, mentre l'altro è quello di Domenico Berardi. Il Milan cerca un giocatore a destra in grado di fare la differenza. Berardi torna quindi di moda per i rossoneri che lo avevano già seguito la scorsa estate. Vedremo come andrà questo vertice tra Milan e Sassuolo. Un anno fa il Diavolo aveva offerto 15 milioni, mentre i neroverdi lo valutavano 30 milioni. Il Milan è disposto ad alzare la sua offerta? E il Sassuolo è disposto a fare uno sconto? Attenzione però anche ad altri club italiani e stranieri che stanno seguendo Berardi".