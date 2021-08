Laudisa: "Florenzi ha chiaramente scelto il Milan: trattativa avanzata"

Il giornalista Carlo Laudisa, esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso sul canale Youtube di Carlo Pellegatti sul possibile arrivo in rossonero di Florenzi: "Trattativa avanzata anche per Florenzi: il Milan sta insistendo per un diritto modulato alle presenze mentre la Roma vorrebbe cederlo con obbligo di riscatto. Vedremo quanto sarà spedita la trattativa, ma il giocatore ha chiaramente scelto i rossoneri per rilanciarsi. Lo definirei una riserva di lusso: può essere da sprone per Calabria che tanto bene ha fatto nella scorsa stagione".