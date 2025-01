Lipsia, prima offerta per Okafor: prestito con diritto di riscatto a 10-12 milioni

Come anticipato qualche giorno fa da Milannews.it (CLICCA QUI per leggere la nostra anticipazione), il Lispia è seriamente interessato a prendere Noah Okafor dal Milan in prestito con diritto di riscatto. Matteo Moretto, sul proprio profilo di X, riferisce che il club tedesco ha inviato la sua prima offerta al Diavolo per l’attaccante svizzero: prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10-12 milioni di euro. Per il momento non c'è ancora un accordo tra le due società.

Questi i numeri stagionali di Okafor con la maglia del Milan:

PRESENZE SERIE A: 11

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 4

PRESENZE COPPA ITALIA: 1

PRESENZE TOTALI: 16

MINUTI TOTALI IN CAMPO: 550'

GOL: 1