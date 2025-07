Lo Strasburgo non intendere scendere sotto i 30 milioni di euro per Doué

vedi letture

Altro capitolo di difficile soluzione per il Milan è quello del terzino destro. La dirigenza rossonera ha da settimane messo nel mirino Guéla Doué, esterno franco-ivoriano per il quale lo Strasburgo non intendere scendere sotto i 30 milioni di valutazione.

Di questo passo la pista che porta all'ex Rennes rischia seriamente di complicarsi. Dopo una prima offerta, rispedita al mittente, il Milan tenterà un rilancio per il classe 2002, sfruttando anche i ricavi di alcune cessioni, ma scrive questa mattina Tuttosport che non filtra ottimismo su un possibile cambio di rotta del club francese che ha la stessa proprietà del Chelsea con il quale il Milan ha fatto muro per Maignan lo scorso giugno.