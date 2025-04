Lucca come vice Gimenez: richiesta Udinese di circa 35 milioni

vedi letture

Ad oggi Tammy Abraham e Luka Jovic non sono certi di un posto al Milan anche l'anno prossimo. L'unico certo della conferma è ovviamente Santiago Gimenez, prelevato dal Feyenoord lo scorso gennaio per oltre 30 milioni di euro. A questo punto sorge spontaneo domandarsi: chi sarà il vice del Bebote l'anno prossimo?

Ovviamente non è da escludere una permanenza né di Abraham né tanto meno di Jovic, ma questa mattina La Gazzetta dello Sport ha accostato il nome di Lorenzo Lucca al Milan. Classe 2000, l'ex Pisa con la maglia dei friulani ha quest'anno messo a segno 12 gol in tutte le competizioni, numeri importanti che gli sarebbero valsi l'interesse anche dell'Inter così come di tante altre squadre di Serie A, come ad esempio il Napoli.

Lorenzo Lucca potrebbe dunque essere conteso dalle due squadre di Milano nel prossimo calciomercato estivo, con l'Udinese che nel frattempo avrebbe anche fissato il prezzo (alto) del cartellino del suo attaccante: 35 milioni di euro.