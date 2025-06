Maignan, dall'Inghilterra: "Il Chelsea non pagherà 30 milioni di euro per un 29enne in scadenza"

Non solo Tijjani Reijnders, anche Mike Maignan è stato messo nel mirino della Premier League. Non è una sorpresa, il rinnovo con il Milan non è ancora arrivato e manca solo un anno alla scadenza del contratto: in tutto questo stiamo parlando di uno dei portieri più forti del mondo ed è inevitabile che faccia gola a diversi club importanti. Tra questi c'è anche il Chelsea di mister Enzo Maresca che l'anno prossimo giocherà la Champions League e che ha messo nella sua shortlist anche il capitano rossonero.

Gli entusiasmi della giornata di ieri, sono stati frenati oggi quando sono emerse le distanze tra la domanda del Milan e l'offerta del Chelsea: i rossoneri chiedono almeno 30 milioni di euro, il Blues non vanno oltre i 10, come riportato da Romano. In questo solco si inserisce anche Kaveh Solhekol, collega di Sky Sports UK, che non usa mezzi termini: "Il prezzo di trasferimento per Mike Maignan dovrebbe essere ragionevole e realistico se il Chelsea vuole dare seguito al suo interesse e fare un'offerta formale. Il Chelsea non pagherà 25 milioni di sterline per un 29enne a cui manca un anno di contratto con il Milan. Nessuna offerta finora. Robert Sanchez ha disputato un ottimo finale di stagione e il Chelsea non sta cercando di forzarlo a partire. Il club è costantemente alla ricerca di valore sul mercato e Maignan è al vaglio".