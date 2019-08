Marchetti: "Il Milan continua ad aspettare Correa"

Il Milan invece continua a lavorare su Correa. Anzi: continua ad aspettare Correa. Il procuratore del ragazzo, in queste ore, è a Madrid e parlerà con l'Atletico per ribadirgli la propria posizione: no interesse per il Monaco, sì all'interesse per il Milan. L'Atletico però dalla cessione del giocatore in Francia prenderebbe di più, quindi non è molto propenso ad accontentarlo. La cessione di Correa servirà all'Atletico (per motivi di spazio in attacco, di numeri, non per questione di equilibri finanziari) per chiudere definitivamente con Rodrigo del Valencia. Che a quel punto potrebbe guardare in Italia, magari proprio al Milan, per sostituirlo: André Silva. E il cerchio potrebbe essere chiuso. Ma almeno questo ultimo passaggio ancora non è diventato una trattativa.