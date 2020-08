Marchetti: "Il Milan sta lavorando per far tornare Bakayoko in prestito"

Al netto dei contratti di Ibra e di Donnarumma il Milan stamattina ha fatto fare le visite mediche a Roback, attaccante dell’Hammarby del 2003. E nel frattempo sta lavorando per far tornare al Milan Bakayoko: prestito con diritto di riscatto. 3+35 potrebbe essere la combinazione giusta.

Prende forma anche il nuovo Torino. Ulteriore incontro al Milan per Rodriguez: il problema naturalmente è sul cartellino del giocatore. Il Torino lo valuta 2 milioni, il Milan non lo cede per meno di 3,5. Bisognerà trattare ancora.