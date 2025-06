Marchetti precisa: "Se dovesse concretizzarsi anche l’uscita di Musah, il Milan non avrebbe bisogno di cedere ulteriormente"

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, il collega di Sky Sport ed esperto di calciomercato Luca Marchetti ha fatto il punto sulle operazioni in entrata ed uscita del Milan:

"[...] Intanto, il mercato delle big di Serie A entra nel vivo. Il Milan ha ufficializzato la cessione di Tijani Reijnders al Manchester City: operazione da 55 milioni più 15 di bonus, con contratto quinquennale per il centrocampista. Il club rossonero, che ha salutato il suo centrocampista, e sta trattando con il Napoli per la cessione di Musah (di cui parleremo dopo) continua a muoversi su più tavoli. Mateo Retegui è il primo nome per l’attacco, con nuovi contatti avvenuti in queste ore. In alternativa resta viva la suggestione Vlahovic (ma l’ingaggio elevato complica ogni discorso con la Juventus). A centrocampo piace il 17enne Bouaddi del Lille, che ha stregato Allegri. Sulla fascia sinistra (soprattutto in caso di cessione di Theo, che interessa sempre all’Atletico Madrid) è ripartito il pressing per Zinchenko, ma anche in questo caso l’ingaggio frena la trattativa. Intanto è stato definito l’ingresso di Bernardo Corradi nello staff di Allegri: l’ex attaccante ha lasciato l’Under 20 azzurra per iniziare questa nuova avventura. Su Maignan, invece, il Chelsea non ha alzato l’offerta e al momento il portiere resta. Anche perché dovesse concretizzarsi anche l’uscita di Musah, il Milan non avrebbe bisogno di cedere ulteriormente [...]".