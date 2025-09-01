Marsiglia, De Zerbi: "Rabiot andrà al Milan? Non so cosa rispondere"

vedi letture

Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, si è così espresso in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Lione sul futuro di Adrien Rabiot: “Non so cosa rispondere, non ho parlato di mercato con Longoria e Benatia. Ho pensato solo a preparare la partita”.

IL PUNTO SU RABIOT AL MILAN

Il primo colpo dell'ultimo giorno di calciomercato del Milan è Adrien Rabiot. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, dopo alcuni giorni di trattative, il club rossonero è riuscito ad abbassare il prezzo del francese, trovando un accordo con il Marsiglia sulla base di 10 milioni di euro bonus compresi, col giocatore per quattro anni a poco meno di cinque milioni di euro a stagione e con la mamma-agente Veronique sulla questione commissioni; della cifra pattuita per il cartellino, il 30% spetterà a Rabiot come percentuale stabilita prima del passaggio in Francia dalla Juventus.

Non è un mistero, scrive la Rosea, che sia stato proprio Massimiliano Allegri ad insistere per Rabiot. E che Rabiot, dal canto suo, abbia rifiutato le altre proposte, tra cui l'Aston Villa in Premier League, per riunirsi al tecnico con cui ha vissuto le migliori stagioni della carriera.

SEGUI MINUTO PER MINUTO LE TRATTATIVE DEL MILAN NELL'ULTIMO GIORNO DI MERCATO---> CLICCA QUI PER IL LIVE DI MILANNEWS