Mazzola su Belotti: "Si renda conto di dove si trova. Deve restare al Torino"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sandro Mazzola si emoziona sempre quando parla di Torino perché il legame con quella maglia è forte grazie a suo padre Valentino, scomparso nella tragedia di Superga. L'ex bandiera dell'Inter ha parlato a Tuttosport dei ricordi legati al Filadelfia ma ha anche parlato di Andrea Belotti e del suo futuro: "Il Torino è la storia del calcio, per questo spero che Belotti rimanga: deve rendersi conto di dove si trova, della maglia magica che indossa, della grandezza di una squadra che in questi anni ha onorato. Spero davvero che non vada via".