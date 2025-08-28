Mercato Milan, ad oggi Dusan Vlahovic non apre al Milan

Mercato Milan, ad oggi Dusan Vlahovic non apre al MilanMilanNews.it
Oggi alle 00:20Calciomercato Milan
di Niccolò Crespi

La situazione del mercato del Milan resta in continua evoluzione, una scheggia impazzita nelle scorse ore. Dopo l'operazione saltata con Conrad Harder, la dirigenza rossonera si sta muovendo per provare a regalare a mister Allegri un altro attaccante. Resta caldo il nuovo nome di Christopher Nkunku del Chelsea (LEGGI QUI), ma ci sarebbero nuove novità per quanto riguarda la pista Vlahovic.

Infatti, come riportato dal noto giornalista Matteo Moretto, ad oggi non ci sarebbe nessuna apertura del serbo al Milan. L'attuale attaccante della Juve sarebbe orientato a restare ancora a Torino, sponda bianconera almeno per questa stagione.