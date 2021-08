Mercato Milan, Conti verso l'addio: la dirigenza vuole monetizzare

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Andrea Conti è in uscita dal Milan dato che non rientra più nei piani della società. Il contratto del terzino ex Atalanta scadrà a giugno 2022, ma nonostante ciò, la dirigenza rossonera ha intenzione di ricavare qualche milione dalla sua cessione. Il Milan ha bisogno di un tesoretto da reinvestire sul tanto cercato trequartista. Oltre a Conti in uscita c’è anche Samuel Castillejo. Già in partenza invece c’è Jens Petter Hauge che finirà all’Eintracht Francoforte.