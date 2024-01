Mercato Milan, Lenglet rimane nella lista di Moncada ma defilato

vedi letture

Nella ricerca di un nuovo difensore da portare a Milanello per Stefano Pioli, rimasto orfano di tutti i suoi titolari di inizio stagione, non è ancora stato depennato dalla lista Clement Lenglet. Dopo l'infortunio di Tomori a Salerno, il nome del centrale francese in forza all'Aston Villa in prestito dal Barcellona era stato uno dei primi a circolare.

Lenglet piace a Moncada e rimane sulla lista rossonera. A oggi come affare rimane abbastanza complicato. Il nodo numero uno riguarda l'ingaggio elevato che i rossoneri dovrebbero pagargli, considerando che attualmente il Barcellona lo ha appaltato quasi totalmente al Villa. In secondo luogo, nell'ultimo mese Lenglet ha trovato molto più spazio anche in Premier League.