Mercato Milan, Moretto su Gila: "Nome che piace per l'estate, ma i rapporti tra Milan e Lazio oggi sono tiepidi.."

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Matteo Moretto, giornalista esperto di mercato è intervenuto così sul proprio canale Youtube analizzando e commentando le prossime possibili mosse di mercato del Milan. Il nome per la difesa resta sempre quello di Mario Gila. Queste le sue considerazioni:

"A gennaio vi avevo detto che Gila al Milan subito era impossibile. Gila è un nome che piace ancora al Milan e lo stanno considerando per l'estate. È all'interno della lisa dei rossoneri per rinforzare la difesa. C'è tanta concorrenza: piace a molti club e a livello economico è accessibile. I rapporti tra Milan e Lazio in questo momento sono freddini, tiepidi..".