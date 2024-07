Mercato Milan, Pavlovic non convocato dal Salisburgo per la prima amichevole stagionale

Sono ormai ore sempre più decisive per l'arrivo di Strahinja Pavlovic nel Milan di mister Fonseca con il difensore serbo che ha infatti saltato la prima gara amichevole con il suo Salisburgo. Raccontiamo ormai da tempo che il centrale classe 2001 è diventato il primo nome in cima alla lista dei rossoneri per rinforzare la difesa e, secondo le ultime indiscrezioni mancherebbe pochissimo alla chiusura dell'affare. Nella giornata di ieri, venerdì 26 luglio, infatti, il Salisburgo di Pep Lijnders è sceso in campo nella OFB Cup contro il Dornbirn, ma tra i convocati non si è visto Strahinja Pavlovic.

La spiegazione arriva dallo stesso sito ufficiale del club austriaco, che attraverso una nota ufficiale in merito ai giocatori infortunati o indisponibili ha riferito come la sua assenza sia dovuta ad una carenza di allenamenti nelle gambe.