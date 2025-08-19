Mercato Milan: per la Gazzetta c'è anche Dovbyk nella lista del Diavolo per l'attacco
Il casting in casa rossonera per il nuovo attaccante si arricchisce di un nuovo nome, cioè quello di Artem Dovbyk, attaccante classe 1997 della Roma che nella scorsa stagione ha segnato 17 gol. Al momento non c'è nessuna trattativa, ma il suo profilo è nella lista del Milan dove in cima ci sono sempre Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic.
Lo riferisce gazzetta.it che spiega che "il Milan apprezza il giocatore e i presupposti ci sono: le caratteristiche tecniche adatte a diventare un rinforzo per Allegri, un budget per fare un’offerta competitiva, la disponibilità della Roma ad aprire a una cessione". Non è escluso che possa essere inserita nella trattativa una contropartita tecnica come Musah e Bartesaghi, due giocatori rossoneri molto apprezzati in casa giallorossa.
Artem Dovbyk è nella lista del Milan per il centravanti. Trattativa non decollata ma Roma disponibile a cedere, anche con contropartita.— luca bianchin (@lucabianchin7) August 19, 2025
Hojlund resta il primo obiettivo: si può chiudere con un prestito con diritto di riscatto.
Vlahovic sempre gradito ad Allegri e da seguire. pic.twitter.com/ddmcTAgaYu
