Repubblica: "Il Milan torna su Vlahovic, ma 15 milioni non bastano"

Repubblica in edicola oggi titola così: "Il Milan torna su Vlahovic, ma 15 milioni non bastano". Dopo che il Napoli è piombato su Rasmus Hojlund, i rossoneri sono tornati a guardare in casa Juventus ed in particolare a Dusan Vlahovic, da sempre il preferito di Massimiliano Allegri per rinforzare l'attacco milanista. Ci sono però diversi tasselli economici da sistemare, a partire dal costo del cartellino del serbo: il Diavolo ha stanziato 15 milioni di euro, mentre i bianconeri ne chiedono 25. La distanza non sembra essere comunque incolmabile.

L'ostacolo maggiore è invece rappresentato dall'ingaggio di Vlahovic che ha ancora un anno di contratto con la Juventus a 12 milioni di euro netti. Il Milan non può ovviamente garantirgli questa cifra e non vorrebbe arrivare a mettere sul piatto nemmeno la metà. Da capire cosa deciderà di fare il giocatore serbo che per ora non molla di un centimetro e continua a chiedere uno stipendio molto alto.