Gozzini su Hojlund: "Il Napoli non porterà il Milan ad accelerare. I rossoneri sanno di essersi esposti con decisione: ora sono Hojlund e lo Utd a dovergli andare incontro"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Hojlund: "Che momento per Rasmus Hojlund. Il danese dello United è un grande obiettivo di due candidate allo scudetto: Milan e Napoli. A due anni dall'addio all'Atalanta, può tornare in Italia ed è probabile che il verdetto arriverà in questa settimana.

Antonio Conte e il d.s. Giovanni Manna, preso atto del lungo stop di Lukaku, si sono lanciati nelle riflessioni: un centravanti andrà preso, un uomo che condivida con Lorenzo Lucca il peso di una responsabilità grossa. Il casting è selettivo e contiene una serie di attaccanti di primo piano, guidato da Rasmus Hojlund. I primi contatti sono stati avviati nel pomeriggio di ieri, li ha avuti Giovanni Manna, che ha tentato di capire la fattibilità di un’operazione complicata partendo dal prestito (oneroso, sia chiaro):

Il Milan invece ha bisogno di nuovi gol e la prima pista inglese porta a Manchester, a Rasmus Hojlund. Il Milan, rispetto al Napoli, ha il vantaggio di essersi mosso per tempo, senza però aver raggiunto la destinazione. Ostacoli lungo il percorso sono stati finora insormontabili: la volontà del giocatore di spostarsi a titolo definitivo e non in prestito con diritto di riscatto, e la differenza di valutazione sul cartellino, tra prestito oneroso ed eventuale prezzo d’acquisto definitivo. La discesa in campo del Napoli non sembra aver portato i rossoneri a spingere sull’acceleratore, nel tentativo di mantenere il vantaggio. Il Milan sa di essersi esposto con decisione e chiarezza: ora sono Hojlund e lo United a dovergli andare incontro".