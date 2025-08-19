Mercato Milan, Accomando: "I rossoneri hanno fatto un sondaggio per Rabiot"
Secondo quanto riferisce il collega Orazio Accomando su X, il Milan avrebbe fatto un sondaggio per Adrien Rabiot, centrocampista classe 1995 del Marsiglia. Il francese è un pupillo di Massimiliano Allegri con cui ha lavorato diversi anni alla Juventus: "Il Milan sonda il terreno per Adrien Rabiot. Il centrocampista è un pallino di Allegri. Operazione difficile ma sondaggio c'è stato".
In tre stagioni insieme alla Juventus, Rabiot ha collezionato 127 presenze in tutte le competizioni sotto la guida dell'attuale tecnico rossonero.
🚨EXCL: Il #Milan sonda il terreno per Adrien #Rabiot. Il centrocampista è un pallino di Allegri. Operazione difficile ma sondaggio c'è stato.@sportmediaset— Orazio Accomando (@OAccomando91) August 19, 2025
