Moretto: "Vlahovic è il nome che mettere d'accordo tutti al Milan. Contatti costanti tra le parti"

Matteo Moretto, in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato questo aggiornamento sull'interesse del Milan per Dusan Vlahovic: "Oggi mi voglio concentrare su un nome per l'attacco del Milan, quello che mette d'accordo tutti, il preferito di tutto l'ambiente Milan per qualità, caratteristiche e voglia di rivincita, vale a dire quello di Dusan Vlahovic. Tra le parti ci sono contatti costanti.

Il ds rossonero Igli Tare sta lavorando in prima persona per tenere vivi i contatti sia con l'entourage del giocatore che con la Juventus. Vedremo se nei prossimi giorni l'operazione potrà diventare fattibile a livello di costi, ma il Milan sta facendo un lavoro importante per avvicinarsi a Vlahovic. Il Milan, va detto, tiene vive anche altre piste alternative com'è giusto che sia".

