Fabrizio Romano: "Leeds ad un passo da Okafor: chiusura in 12/24 ore"

Secondo quanto riportato in esclusiva da Fabrizio Romano, il Leeds United è vicino all'accordo per Noah Okafor: l'intesa è stata quasi raggiunta con il Milan. Ultimi dettagli da definire nelle prossime 12/24 ore.

QUESTIONE ATTACCO

Il mercato del Milan è in continua evoluzione, nonostante i già sette acquisti effettuati in questa sessione di mercato. In uscita, pesano le assenze di Reijnders e Theo Hernandez (anche Okafor e Musah sarebbero in partenza). Al di là di questo, il campo ha già dato i suoi primi e preliminari verdetti: il Milan sa giocare in modo più compatto restando conreto anche in attacco, ma forse serve ancora qualcosa. Sì, lì davanti i rossoneri potrebbero presto affondare su un altro centravanti.

Tare e Hojlund: tra conferme e trattative studiate

E' stato proprio Igli Tare, direttore sportivo del Milan a parlare così prima della gara di Coppa Italia vinta col Bari: "Hojlund? Buona per noi. Lo stiamo valutando in questi giorni, ma il calciomercato è imprevedibile. Sappiamo che dobbiamo intervenire in quella posizione e sappiamo anche che devono essere giocatori che possono dare qualcosa in più a questo gruppo". Conferme, certo, che aprirerebbero inevitabilmente ad uno scenario interessante per il fronte offensivo del Milan. In quesro 3-5-2, che può diventare anche più offensivo trasformandosi in un 4-3-3 il numero nove, il centravanti vero lo abbiamo visto fare da Rafa Leao (gol, poi l'infortunio al polpaccio), successivamente è subentrato Gimenez (bene, ma non ancora al top della condizione). Come cambierebbe questa squadra con Hojlund? Semplice. Il Milan potrà contare su un giocatore più "attaccante vero" Alla Gimenez per intenderci, da poter interscambiare o alternare proprio col messicano. Pulisic, Okafor e lo stesso Leao restano attaccanti duttili, da seconda punta o falso nove. Un qualcosa in più insomma.