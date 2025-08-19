Dall'Inghilterra: Kiwior dell'Arsenal nel mirino di Milan e Porto

Secondo quanto riferisce The Standard in Inghilterra, Milan e Porto varrebbero messo nel mirino Jakub Kiwior, difensore classe 2000 dell'Arsenal che nella scorsa stagione ha collezionato 30 presenze in tutte le competizioni con i Gunners. Il polacco, che domenica non è stato impiegato nel match contro il Manchester United valido per la prima giornata di Premier League, è scivolato però ora più in basso nelle gerarchie di Arteta dopo l'arrivo a Londra di Cristhian Mosquera.

L'Arsenal sarebbe felice di tenerlo in rosa, ma potrebbe aprire alla sua cessione se dovesse arrivare un'offerta importante per Kiwior o se fosse lo stesso giocatore a chiedere di andare via per giocare di più. Ricordiamo che nella sua carriera il difensore centrale polacco ha già giocato in Italia dove ha vestito la maglia dello Spezia per una stagione e mezzo.

