Milan-Vlahovic, Moretto: "Vedremo se nei prossimi giorni l'operazione potrà diventare fattibile a livello di costi"

Matteo Moretto, in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato questo aggiornamento sull'interesse del Milan per Dusan Vlahovic: "Oggi mi voglio concentrare su un nome per l'attacco del Milan, quello che mette d'accordo tutti, il preferito di tutto l'ambiente Milan per qualità, caratteristiche e voglia di rivincita, vale a dire quello di Dusan Vlahovic. Tra le parti ci sono contatti costanti.

Il ds rossonero Igli Tare sta lavorando in prima persona per tenere vivi i contatti sia con l'entourage del giocatore che con la Juventus. Vedremo se nei prossimi giorni l'operazione potrà diventare fattibile a livello di costi, ma il Milan sta facendo un lavoro importante per avvicinarsi a Vlahovic. Il Milan, va detto, tiene vive anche altre piste alternative com'è giusto che sia".