Milan, Bennacer e Adli hanno più opzioni sul tavolo ma faticano a decidere quale accettare

In questi ultimi giorni del mercato estivo, oltre a prendere un nuovo centravanti, il Milan è al lavoro anche per piazzare alcun esuberi come Ismael Bennacer e Yacine Adli, rientrati questa estate nel club rossonero dopo i prestiti rispettivamente a Marsiglia e Fiorentina. Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, i due sono in uscita e hanno più opzioni sul tavolo, ma per il momento faticano a decidere quale accettare.

Sia l'algerino che il francese sono fuori dal progetto tecnico del Milan, tanto che non si stanno più allenando con la prima squadra di Max Allegri (Adli sta facendo la preparazione con il Milan Futuro). Bennacer, dopo aver rifiutato alcune offerte arabe, è sempre nel mirino del Marsiglia che vorrebbe riprenderlo in prestito, ma i rossoneri vogliono la cessione a titolo definitivo. L'ex Bordeaux, invece, è nel mirino del Sassuolo.

