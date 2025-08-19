Duello Milan-Napoli per Hojlund: il danese preferirebbe i rossoneri. Le ultime da SportMediaset

Non è un mistero che, dopo il grave infortunio di Romelu Lukaku, anche il Napoli abbia messo gli occhi su Rasmus Hojlund, centravanti in uscita dal Manchester United su cui il Milan sta lavorando da tempo. Si prospetta quindi un duello di mercato tra i due club italiani, con il giocatore che però preferirebbe i rossoneri. A riferirlo è Orazio Accomando a SportMediaset su Italia Uno. Il danese resta l'obiettivo centrale del Diavolo che però sta portando avanti anche la pista Dusan Vlahovic.

Intanto il Milan avrebbe fatto un sondaggio per per Adrien Rabiot, centrocampista classe 1995 del Marsiglia. Il francese è un pupillo di Massimiliano Allegri con cui ha lavorato diversi anni alla Juventus. In tre stagioni insieme in bianconero, Rabiot ha collezionato 127 presenze in tutte le competizioni sotto la guida dell'attuale tecnico rossonero.

