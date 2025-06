Mercato Milan, Tare al lavoro per convincere Modric. Thiaw piace in Germania, Tomori in Premier

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Repubblica, Massimiliano Allegri è presente in ogni discorso di mercato, consiglia e indica i profili più graditi. Una delle priorità è certamente rinforzare la difesa e la prima richiesta del tecnico livornese è Giovanni Leoni, giocatore classe 2006 del Parma che lo ha colpito per la sua sicurezza e la sua personalità. Il club gialloblu lo valuta almeno 15 milioni di euro.

In attesa della sempre più probabile cessione di Reijnders al Manchester City, il ds Igli Tare è al lavoro per provare a convincere Luka Modric a fare almeno una stagione in rossonero. Per il centrocampo resta sempre caldissimo anche il nome di Samuele Ricci del Torino. Come terzini sinistri per sostituire Theo piacciono De Cuyper e Cambiaso. Malick Thiaw ha estimatori in Bundesliga, mentre Tomori in Premier League.