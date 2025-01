Milan a tutta su Gimenez: il suo arrivo libererebbe Morata al Galatasaray

Dopo un mese di trattative e di opportunità, il mercato del Milan sta letteralmente esplodendo in chiusura di finestra invernale. L'indiscrezione di una trattativa avanzata tra Milan e Galatasaray per il trasferimento di Alvaro Morata in Turchia potrebbe essere stata la miccia decisiva. Per fare avverare questa trattativa il club rossonero deve avere la certezza di poter contare su un nuovo centravanti: per questo, come scrive Gianluca Di Marzio su X, da Casa Milan vanno a tutta su Santiago Gimenez e stanno lavorando per trovare l'accordo con il Feyenoord quanto prima.