Milan, Allegri vorrebbe trattenere Maignan. Ma il francese ha già deciso e spinge per andare al Chelsea

Sono ore decisive per il trasferimento di Mike Maignan dal Milan al Chelsea: gli inglesi vorrebbero portarlo negli Stati Uniti per il Mondiale per Club che inizierà nei prossimi giorni, ma devono fare in fretta perchè la finestra di mercato speciale chiude domani a mezzanotte. Serve però alzare l'offerta da 15 milioni di euro già inviata in via Aldo Rossi e arrivare almeno a 18-20 milioni.

Il Chelsea può contare anche sulla volontà di Maignan che ha da giorni dato il suo via libera all’operazione e spinge per trasferirsi nel club londinese, nonostante il pressing del neo allenatore milanista Massimiliano Allegri desideroso di trattenerlo a Milanello. Lo riferisce stamattina l'edizione odierna di Tuttosport.