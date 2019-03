Milan-Bakayoko: riscatto più facile con la qualificazione in Champions

In casa rossonera continua a tenere banco il riscatto di Teimoué Bakayoko, il quale è arrivato la scorsa estate al Milan dal Chelsea in prestito con diritto di riscatto fissato a 38 milioni di euro. Come spiega Tuttosport questa mattina, per il club rossonero sarebbe più facile riscattare il francese in caso di qualificazione alla prossima Champions League, in quanto verrebbe garantito un introito importante dalla partecipazione alla fase a gironi.