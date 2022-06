Milan, Bakayoko verso l'addio: rientrerà al Chelsea con un anno d'anticipo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tiemoué Bakayoko ha deluso parecchio le aspettative e per questo difficilmente ci sarà posto per lui nella rosa del Milan per la prossima stagione: sbarcato un anno fa a Milanello in prestito biennale, il centrocampista francese anticiperà di un anno il suo rientro al Chelsea. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.