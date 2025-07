Milan, Bennacer e Adli sono in uscita: non rientrano nei piani di Allegri

Il Milan si sta muovendo molto in questo momento sul mercato per rinforzare il centrocampo: già chiusi gli arrivi di Luka Modric e Samuele Ricci, ora i rossoneri sono in pressing sul Club Brugge per prendere anche Ardon Jashari. Come riferisce stamattina Tuttosport, tutti questi innesti a centrocampo presuppongono anche delle uscite, come per esempio quelle di Ismael Bennacer e Yacine Adli che sono rientrati dai prestiti a Marsiglia e Fiorentina, ma non rientrano nei piani tecnici di Massimiliano Allegri.

In merito agli obiettivi di mercato del Milan, il ds Igli Tare ha dichiarato qualche giorno fa: "Io Musah lo ritengo un ottimo giocatore, ma stiamo cercando profili con caratteristiche che servono al progetto che abbiamo insieme a mister Allegri. Stiamo cercando mediani bassi di un centrocampo a tre: Musah non ha queste caratteristiche, può giocare a due o a tre ma con altre caratteristiche. Questo è il vero motivo del perché vogliamo fare una cosa differente. Stiamo valutando l'intervento anche di un altro giocatore a centrocampo insieme a un attaccante. Prenderemo un terzino destro e un terzino sinistro. Nel caso di una cessione interverremo anche sulle ali e in difesa centrale. Stesso discorso per gli esterni d'attacco. Noi dobbiamo essere concentrati a fare il meglio possibile per la squadra ed essere protagonisti”.