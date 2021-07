Milan, caccia al trequartista: piace Isco, ma il Real vuole monetizzare dalla sua cessione

Tra i tanti nomi accostati al Milan per il dopo-Calhanoglu, c'è anche quello di Isco, trequartista del Real Madrid che piace molto in via Aldo Rossi. Come spiega Tuttosport questa mattina, ci sarebbero stati i primi sondaggi con il club spagnolo, dai quali però srebbe emerso che i Blancos vorrebbero monetizzare dalla sua cessione (ha un contratto fino al 2022).