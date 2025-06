Milan, contatti per Chiesa ma il Liverpool per ora non apre al prestito

Da qualche giorno si parla di un possibile interessamento del Milan per Federico Chiesa, attaccante del Liverpool. Come riferisce il collega Orazio Accomando su X, ci sarebbero stati dei contatti tra i due club, con i rossoneri che lo vorrebbero prendere in prestito, ma per ora gli inglesi non aprono a questa formula. Il giocatore, da parte sua, ha già aperto la trasferimento a Milanello. Ecco il post su X:

"Milan, nuovi contatti con il Liverpool per il prestito di Federico Chiesa. L’ex Juve apre al trasferimento, ma trattativa non semplicissima perché al momento i Reds non aprono al prestito. L’interesse c’è e si andrà avanti".