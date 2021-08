Milan, domani le visite di Hauge con l'Eintracht Francoforte. Addio dopo un anno

Si è conclusa dopo una stagione l'esperienza rossonera di Jens Petter Hauge con il Milan. Prelevato l'anno scorso a 4,2 mln di euro dal Bodo Glimt, andrà via per 12 milioni. Domani il norvegese sosterrà le visite mediche con l'Eintracht di Francoforte e sbarcherà in Germania con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Un anno molto particolare per il talento del nord Europa. Prima l'arrivo a San Siro e il grande entusiasmo, alcune buone prove con gol importanti contro il Napoli e in Europa League, poi una seconda parte di stagione in cui è stato utilizzato pochissimo da mister Stefano Pioli. I rossoneri hanno preferito cedere lui piuttosto che Leao, tolto dal mercato recentemente. Con la cessione di Hauge il Milan potrà registrare una buona plsuvalenza. Il Milan oggi affronterà la quinta amichevole estiva. Avversario il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Tra gli osservati speciali c'è sicuramente Isco, ad un anno dalla scadenza del contratto e in odore di partenza. Isco piace al Milan ma ci sarebbe il problema dell'ingaggio e del cartellino da pagare alle merengues, tra i 15-20 mln. Isco non è l'unico trequartista che piace. C'è soprattutto Ziyech in cima alla lista del Milan.