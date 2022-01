Milan, è il giorno di Pellegri: sarà riscatto e prestito al Torino. E chissà che per Bremer...

Con un solo giocatore il Milan potrebbe presto chiudere un’operazione sia in entrata che in uscita, pensando anche a quelle che potrebbero essere le trattative della prossima sessione di calciomercato. È, infatti, vicino l’acquisto a titolo definitivo dal Monaco di Pietro Pellegri e, di conseguenza, è a pochi passi anche il suo trasferimento in prestito al Torino.

I dettagli delle operazioni

Innanzitutto: il Milan ha deciso di riscattare Pellegri dal Monaco in anticipo rispetto alla scadenza del prestito oneroso concordato quest'estate; oggi ci sarà l'incontro decisivo tra le parti. L'attaccante classe 2001, protagonista di soli 127 minuti in stagione, gode della fiducia e dell'ottimismo della dirigenza rossonera; il suo compito sarà quello di ritrovare continuità fisica e di gioco: è un talento, ancora giovanissimo, e non va sprecato. Ecco perché Maldini e Massara hanno deciso di acquistarlo subito dal Monaco per una cifra tra i 4 e i 5 milioni di euro e di girarlo successivamente in prestito al Torino di Juric.

E chissà che...

Si tratterà, dunque, della seconda operazione in qualche mese tra Milan e Torino dopo il prestito secco di Pobega finalizzato lo scorso agosto. E chissà che, proprio in virtù di questi buoni rapporti che si stanno consolidando nel tempo e con diversi accordi di vario genere, i rossoneri non possano ricevere un trattamento di riguardo dai granata quando in estate la corsa a Gleison Bremer si farà certamente più intensa; l’Inter è e sarà agguerrita sul centrale brasiliano, ma il Milan non ha e non avrà nessuna intenzione di farsi sfuggire facilmente il giocatore. Se ne riparlerà a giugno.