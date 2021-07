Questa settimana dovrebbe essere quella del ritorno al Milan di Brahim Diaz. Come riporta Tuttosport, lo spagnolo arriverà in prestito oneroso (3 milioni) con diritto di riscatto fissato a 19 milioni di euro. Il Real Madrid, invece, si è garantito la possibilità di contro-riscattare il giocatore per 27 milioni, opzione esercitabile nella sessione estiva del mercato 2022.