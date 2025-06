Milan e Napoli si sfidano per Darwin Nunez: ecco quanto chiede il Liverpool per cederlo

In attesa di sfidarsi sul campo, Milan e Napoli duellano sul mercato. Ne parla questa mattina il quotidiano Corriere dello Sport, secondo il quale sia Allegri sia Conte vorrebbero l'uruguaiano Darwin Nunez. L'attaccante del Liverpool è da tempo al centro delle negoziazioni azzurre, ma adesso è finito prepotentemente anche nella lista dei desideri del tecnico rossonero. Base d’asta: 60 milioni di euro, con 5 milioni circa d'ingaggio.

La cifra richiesta dai Reds rappresenta quasi la metà dei soldi spesi tre anni fa per prelevarlo dal Benfica. Il rendimento però non è stato all'altezza delle aspettative, con 40 gol segnati in 136 presenze (tre stagioni). Troppo pochi per un campione del suo calibro, che oggi Milan e Napoli vogliono andare a inserire nelle rispettive rose.

Un bomber a testa, in rosa, ce l'hanno già: Lukaku da una parte, tra i trascinatori della cavalcata che ha portato al quarto scudetto, Gimenez dall'altra, messicano che deve dimostrare ancora molto del suo reale valore. A questi, bisogna affiancarne un altro, possibilmente di alto profilo. Anche perché - sottolinea la medesima fonte - il Milan lascerà andare Abraham e Jovic, mentre il Napoli potrebbe vendere il Cholito Simeone.