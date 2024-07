Milan, ecco i nomi caldi del mercato e gli accordi che mancano. Cardinale stanzia il budget per le trattative. I dettagli

Pavlovic, Emerson Royal, Fofana, Fullkrug e, più staccato, Samardzic. Sono questi i nomi nella lista della dirigenza rossonera, che punta a trovare gli accordi prima con i calciatori per poi andare a bussare ai vari club. Per i primi quattro il Milan è sicuro di avere l'accordo blindato, ma resta da capire se si arriverà anche a quello con le varie società che detengono i cartellini. Queste sono le informazioni riportate da Sky Sport sulla direzione che prenderà il calciomercato rossonero, gestito in prima persona anche da Gerry Cardinale, che oggi ha incontrato la dirigenza a Milano.

Possibile che nella riunione di oggi sia stato stanziato anche un budget per tutto il mercato e nei prossimi giorni la dirigenza capirà come sfruttarlo, trattativa per trattativa, per cercare di portare più rinforzi possibili alla corte di Paulo Fonseca.