Milan-Fabbian ancora non decolla: i due motivi riportati da Moretto

Non solo Conrad Harder, il rush finale del mercato rossonero potrebbe essere ulteriormente caratterizzato da nuovi movimenti a centrocampo, il reparto più cambiato e toccato nel corso dell'estate. Le voci riguardano soprattutto un interesse del Diavolo per Giovanni Fabbian che, però, è collegato a un'eventuale partenza di Yunus Musah verso l'Atalanta, a sua volta vincolata dall'addio di Marco Brescianini da Bergamo verso Napoli. Ne ha parlato Matteo Moretto nell'ultimo video pubblicato su YouTube dal canale di Fabrizio Romano. Due motivi per cui Milan-Fabbian ancora non decolla.

Le parole di Matteo Moretto: "Ci sono stati contatti diretti tra Milan e Fabbian ma al momento la situazione non è in stato avanzato per due motivi. Il primo è che il Bologna in questo momento vorrebbe prima trovare un sostituto del giocatore, vorrebbe un calciatore già pronto: a oggi non c'è l'ok e il via libera da parte del club. Inoltre non c'è nemmeno un accordo a oggi tra Atalanta e Milan per quanto riguarda Yunus Musah e conseguentemente tra Atalanta e Napoli per Brescianini. Vero che l'Atalanta ha fatto passi importanti verso Musah, vero che sarebbe pronta a presentare un'offerta al Milan in poche ore: al momento non c'è il triplo incastro tra le parti"