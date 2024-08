Milan-Fofana: la speranza è che l’affare possa concludersi entro l’inizio della prossima settimana

Il Milan ha preparato una nuova offerta per Youssouf Fofana: il club di via Aldo Rossi ha infatti messo sul piatto una proposta da 20-22 milioni di euro complessivi (bonus compresi) che dovrebbe finalmente convincere il Monaco a dare il suo via libera alla partenza del centrocampista francese. Lo scrive stamattina il Corriere della Sera che aggiunge che la speranza è che l’affare possa concludersi entro l’inizio della prossima settimana.

Fofana spinge da tempo per il trasferimento in rossonero, così come Fonseca è in pressing per averlo a disposizione il prima possibile. Le sue parole dopo il Trofeo Silvio Berlusconi sono state piuttosto chiare sulla sua volontà di vedere molto presto il francese a Milanello: "Manca il mediano? Il mediano è Fofana, tutti noi lo sappiamo".