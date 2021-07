Milan, Giroud lancia la sfida scudetto. Oggi le firme di Brahim e Ballo-Tourè

L’euforia che ha portato Olivier Giroud è contagiosa. A Casa Milan sono rimasti tutti impressionati dalla disponibilità e dalla personalità della punta francese, arrivata con l’idea di vincere. Dopo aver ottenuto trofei con il Chelsea, ha in mente di ripetersi anche con la maglia rossonera: “Lotteremo per lo scudetto e per fare una grande Champions League", ha detto al canale tematico della società. "Voglio vincere qualcosa con il Milan”. Poi il guanto di sfida e il messaggio ai rivali in campionato: “Non voglio mettere troppa pressione, ma ovviamente giocheremo per il primo posto in classifica”. Il francese ha firmato un biennale con opzione sul terzo anno e non vede l’ora di giocare insieme a Ibrahimovic: “Ho giocato contro Ibrahimovic qualche volta: a 40 anni è un professionista eccezionale”.

Ieri sono sbarcati in Italia sia Brahim Diaz che Fodè Ballo-Tourè, mentre oggi firmeranno in sede per legarsi ufficialmente ai rossoneri. Ieri il Milan ha giocato anche un’amichevole contro la Pro Sesto a Milanello, vinta per 6-0. Tra i protagonisti Tommaso Pobega, al centro del gossip mercato: “Tutti quelli che sono qua hanno voglia di far bene e mettersi in mostra. Poi le valutazioni le faranno il mister e la società”.