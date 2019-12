Milan-Ibra: i rossoneri continuano ad aspettare, ma vorrebbero avere Zlatan a Milanello il prima possibile

Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Milan continua ad aspettare la risposta di Zlatan Ibrahimovic, ma vorrebbe avere l'attaccante svedese a Milanello il prima possibile: lui continua a dire agli amici di essere in forma perchè continua ad allenarsi da solo e sulla sua professionalità non ci sono dubbi, però rientrando in un campionato europeo Ibra avrebbe bisogno di un periodo piuttosto lungo per rimettersi in condizione.