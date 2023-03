Milan, il Chelsea resta in prima fila per Leao: mai interrotti i contatti con il suo entourage

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il Milan continua a volere il rinnovo di Rafael Leao. Il direttore tecnico Paolo Maldini e il direttore sportivo Frederic Massara si sono spinti ben oltre i confini tracciati dalla politica societaria ed hanno messo sul piatto 6,5 milioni di euro a stagione fino al 2027, quattro volte ciò che il portoghese percepisce oggi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, a fine stagione si tireranno le somme e, in caso di mancata firma, eventualità che è sempre più probabile, verranno valutate le offerte per una cessione con il Chelsea che resta in prima fila. I Blues infatti non hanno mai interrotto i contatti con l'entourage dell'ex Lille.