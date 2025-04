Milan, in estate verranno valutate le offerte che arriveranno per Theo Hernandez

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza questa mattina la rosa attuale del Milan e, in vista della prossima stagione, divide i giocatori in tre gruppi: chi verrà confermato, chi è in bilico e chi partirà al termine di questo campionato. Tra coloro che potrebbero partire c'è anche Theo Hernandez che ha il contratto in scadenza nel 2026 e per ora la trattativa per il rinnovo è ferma.

Futuro Theo: il Milan valuterà le offerte che arriveranno in estate

Senza prolungamento, per evitare poi di perderlo a zero un anno dopo, la cessione in estate è più che probabile e per questo verranno valutare le offerte che arriveranno in via Aldo Rossi per il terzino francese, tornato al gol venerdì scorso nel successo per 4-0 del Diavolo in casa dell'Udinese.