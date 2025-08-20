Milan in trattativa per prendere Boniface in prestito con diritto di riscatto

Oggi alle 15:31Calciomercato Milan
di Enrico Ferrazzi

Secondo quanto riferisce gazzetta.it, il Milan sta trattando Victor Boniface con il Bayer Leverkusen sulla base di un prestito con diritto di riscatto. L'attaccante avrebbe già dato il suo ok al trasferimento in rossonero. Il club d via Aldo Rossi vuole arrivare ad avere il suo nuovo numero 9 entro la fine di questa settimana e il nigeriano è una pista più semplice di altre. 