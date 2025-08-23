Milan, l'ipotesi Rabiot nasce soprattutto dalla stima e fiducia del francese verso Allegri: il punto

In attesa dell'esordio ufficiale in Serie A da parte del Milan questa sera contro la Cremonese, il mercato rossonero resta sempre di forte attualità ed evoluzione per trattative e nuovi sondaggi. Come riportato nelle ore precedenti, il Milan starebbe pensando seriamente a un nuovo centrocampista da unire alla rosa di Allegri, fresca dell'ultimo arrivo di Ardon Jashari proprio in quel reparto.

Come riportato anche dal collega Orazio Accomando su X, la dirigenza milanista starebbe valutando seriamente l'ipotesi Adrien Rabiot. Il francese è stato messo sul mercato dopo un forte litigio con Rowe al Marsiglia, e quindi è in attesa di una nuova collocazione. Visti i rapporti da sempre ottimi con Allegri, Rabiot rappresenterebbe il rinforzo ideale per caratteristiche e qualità: resta una situazione da monitorare con attenzione.