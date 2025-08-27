Milan, mercato in uscita in standby almeno fino a venerdì sera

Ultimi giorni, molto caldi, di calciomercato estivo. Anche il Milan rischia di essere protagonista con alcune operazioni in uscita e anche altre in entrata, per puntellare e rinforzare in extremis la rosa di Massimiliano Allegri che ha dimostrato ancora di avere alcune lacune importanti. In particolare, per quanto riguarda il mercato in uscita, Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport 24, conferma che sono in piedi sia la trattativa con l'Atalanta per Musah che quella con il Fulham per Samuel Chukwueze.

Di Stefano sottolinea, però, che è molto difficile veder concretizzarsi queste due operazioni prima di venerdì sera, prima cioè del secondo impegno in campionato contro il Lecce in Puglia. Specialmente in attacco, alla luce dell'assenza di Rafael Leao ancora non al 100% e che non sarà rischiato, il Milan ha pochissime soluzioni e dunque prima di avallare la cessione di Chukwueze è bene pensarci due volte e non cadere nello stesso errore commesso con Okafor alla vigilia della Cremonese.